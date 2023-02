Ana Gabriel anunció su retiro luego de cinco décadas de trayectoria

El pasado fin de semana Ana Gabriel arrancó su gira "Por amor a ustedes" con un show en el Kia Fórum en Los Ángeles, California, presentación que sorprendió a más de uno con las declaraciones de la interprete originaria de Sinaloa, México.

La interprete de "Ay, amor" contó a sus fans que ha decidido retirarse de los escenarios después de 50 años de carrera, algo que nadie vio venir y que dejó impresionados a todos los asistentes al primer concierto de lo que podría ser su gira de despedida.

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Estoy cansada, tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia de otra manera… Puede ser el año que viene, o en dos años… la edad golpea", aseguró.

Además del anunció de su retiro, Ana Gabriel se vio envuelta en un episodio muy bochornoso cuando apoyó a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, momento en el que fue abucheada por los presentes, al grado de no permitirle continuar con el espectáculo, hasta que defendió su punto de vista.

"Defiendo México les guste o no… Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera… cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades", finalizó.

La gira tocará México el próximo mes de mayo, cuando se presente en la Arena Ciudad de México, antes de embarcarse en un tour por Europa donde estará en España, Suiza, Francia, Italia y en el Reino Unido.

