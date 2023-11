Andrés García: Andrea habla por primera vez desde la muerte de su padre

A unos días de que se cumplan siete meses de la muerte de Andrés García, su hija Andrea habla por primera vez sobre la partida de su padre. Durante mucho tiempo, se especuló sobre la relación entre el famoso actor y su hija, pero Andrea ha decidido compartir su perspectiva y desmentir las versiones que afirmaban que no mantenían una buena relación.

La ocasión de esta revelación tuvo lugar en la alfombra roja de la premiere de "Radical", la película de Eugenio Derbez, que se estrenó este fin de semana en Los Ángeles. En esta ocasión, el programa "Ventaneando" tuvo la oportunidad de entrevistar a Andrea García y preguntarle sobre su relación con su padre en los últimos días de su vida. Esto se produce después de que Margarita Portillo, viuda de Andrés García, expresara que hacía mucho tiempo que no se hablaban y que el actor no incluyó a su hija en su testamento.

Andrea García, sin embargo, aseguró que pudo resolver los problemas con su padre en vida. La conductora afirmó que tuvo la oportunidad de acercarse a él, aclarar las cosas y quedarse con un hermoso recuerdo compartido como padre e hija.

"Yo me siento en paz, tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo de alma a alma con mi papi, antes de que falleciera, gracias a Dios, y eso es lo que me llevo", contó.

A pesar de la controversia en torno a la herencia de Andrés García y la aparente desconexión con su hija, Andrea afirmó que los bienes materiales no tienen ningún significado para ella. Su padre le dejó un legado espiritual en vida: las enseñanzas y los buenos momentos compartidos juntos.

"Yo, con lo que me quedo; la herencia de mi padre, me la dejó en vida, pero es espiritual, todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias, todo lo compartido, eso para mí es todo", destacó.

Andrea García también respondió a los cuestionamientos sobre el supuesto motivo que llevó a su padre a distanciarse de ella. Andrés García había mencionado en diversas entrevistas que Andrea había afirmado falsamente que él la había violado, lo que resultó en la desconexión y desheredación de su hija. Sin embargo, Andrea había recurrido a sus redes sociales casi de inmediato para aclarar que nunca había hecho tales declaraciones, ya que amaba a su padre y lo consideraba un buen ser humano.

"Todo se exagera, si hay muchas mentiras, hay muchas declaraciones que no son ciertas, pero yo sé la verdad, me reservo la verdad y ese capítulo queda cerrado con broche de oro", dijo.

Por último, Andrea García reconoció que nunca había tenido una relación cercana con Margarita Portillo, la viuda de su padre. A pesar de que se conocieron, no existió suficiente conexión entre ellas para desarrollar una buena comunicación.

"Nunca se dio, como que se da o no se da, como dicen 'lo que no nace, no crece'", expresó.

A pesar de todo, Andrea admitió que tiene una buena relación con sus hermanos mayores, Andrés Jr. y Leonardo. Aunque no se ven con frecuencia, les guarda mucho cariño y, siempre que puede, los saluda con gusto.

