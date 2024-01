El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue interrumpido por la alerta sísmica. Y es que en la tradicional 'mañanera' de este jueves, se escuchó el sonido de la alarma, el cual salió del teléfono celular de un reportero, debido al ligero sismo que se registró a las 08:40.

AMLO estaba hablando con normalidad, cuando en la sala comenzó a haber inquietud por la alerta sísmica, y en ese momento el primer mandatario rectificó con su equipo de trabajo si en verdad estaba sonando la alarma y si había que desalojar el lugar; sin embargo, tanto el presidente como la prensa, decidieron permanecer en la conferencia.

Incluso, cuando la alerta sísmica se escuchó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador estaba hablando de la intención de su gobierno de regenerar la vida pública del país.

“... con López Portillo, y luego se convirtió. No, no se escucha. Muy poco, ¿Sí? Moderado, cuánto. ¿Les parece que salgamos? No, es moderado. No sonó la alarma”

La conferencia mañanera del jueves continuó de manera normal y posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que la magnitud del movimiento fue de 5.0 grados y que el epicentro en Crucecita, Oaxaca.

