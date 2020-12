Andrés Manuel López Obrador: 'No habrá toque de queda en fiestas navideñas'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este viernes a los mexicanos a evitar fiestas navideñas para frenar los contagios por el coronavirus, aunque no se impondrán medidas que limiten la movilidad de los ciudadanos.

"Hago un nuevo llamado para que todos actuemos este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos", pidió el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Leyó un documento en el que reconoció que la pandemia sigue causando "estragos" en el país. Mientras no se tenga la vacuna, lo mejor y "lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos", dijo. Reiteró que su Gobierno no va a establecer "medidas coercitivas", pero sí precisó que se hará la petición respetuosa para salvaguardar las vidas.

"No soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico romántico, pero como siempre lo he dicho, y lo sostengo: prohibido prohibir", destacó. Dijo creer más en el convencimiento que en la imposición y la fuerza. "Me consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente", apuntó.

El presidente destacó que ahora que están por celebrarse fechas importantes para los mexicanos como el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad y el fin de año. Es por ello que los mexicanos "deben actuar con responsabilidad para evitar contagios".

Para explicar mejor sus recomendaciones, anunció un decálogo de puntos en el que incluyó evitar salir a la calle si no es necesario, guardar la "sana distancia", evitar las visitas, reunirse solo con habitantes de la misma casa, y no realizar fiestas ni reuniones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORONAVIRUS: ESTADOS UNIDOS REGISTRÓ 210 MIL CASOS POSITIVOS POR COVID-19 EN 24 HORAS

Dentro de los 10 puntos pidió además dejar los regalos de Navidad para otro momento: "Regala afecto, cariño, amor, no lo compres", afirmó.