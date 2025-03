Ángela Aguilar en los Billboard Women In Music: “Este año casi me rompe”

Ángela Aguilar, emocionada, recibió el Premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025 en Inglewood, California. Durante la gala, habló sobre las críticas que ha enfrentado, reconociendo que, aunque ha sido difícil, la música le ha brindado la fuerza para seguir adelante. Este evento anualmente celebra las contribuciones de mujeres destacadas en la industria musical.

Ángela Aguilar recibió el Premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025 en Inglewood, California. / RS |

La intérprete de "Dime como quieres" compartió su dolor por el impacto negativo que ha tenido en su imagen, especialmente a través de las redes sociales.

"Este premio significa mucho para mí porque este año, sinceramente, casi me rompe; cantar a través de las lágrimas, he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz, y aún así, aquí estoy, sigo cantando y sigo de pie. "

La menor de la dinastía Aguilar subrayó la relevancia de la música en su vida para avanzar y expresar su identidad, citando a su abuela, la cantante Flor Silvestre, como su principal inspiración y un símbolo del poder femenino.

"La música es quien soy, es el hilo que me conecta a cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre; me ha enseñado que estas mujeres aquí no son mi competencia, porque somos el legado de unas y otras, ella me enseñó que puedes luchar en silencio, que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas".

Concluyó su discurso con un mensaje inspirador para las niñas que persiguen sus sueños.

"A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña, para encajar en las ideas de alguien más, sobre quién es ella, no lo hagas, en este mundo tratarán de escribir tu historia por ti, no los dejes, canta tu verdad".

La menor de la dinastía Aguilar subrayó la relevancia de la música en su vida. / Billboard |

