Arath de la Torre dio positivo a Covid-19

Arath de la Torre, conductor de Hoy, informó que dio positivo a Covid-19, luego de que hace unos días su compañero de fórmula, Raúl Araiza declarara que también se había contagiado.

El también actor comentó que su esposa fue la primera en presentar síntomas por lo que decidieron realizarse la prueba con resultados positivos y se encuentran aislados dentro de su casa.

La verdad es que estoy medio tristón, me la estaba pasando muy bien, había regresado con mucha fuerza y muchas ganas y pues ahora me tocó la de Caín, mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y bueno pues salió positiva en la noche”, comentó el presentador.

De la Torre aseguró que se encuentra vacunado contra el coronavirus y cree que eso le ha ayudado a que los síntomas sean menos graves.

“De hecho tengo mis dos vacunas, irónicamente ayer me llegó mi certificado de vacunación y a esperar, como toda la gente que está como yo, afortunadamente son cuestiones leves. No se confíen, usen cubrebocas, porque ahorita todo mundo tiene un amigo con covid”, declaró.

