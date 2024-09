Arjona cuenta cuando casi muere: “Un coágulo pulmonar me cuesta el numerito”

Fue en diciembre de 2023 cuando Ricardo Arjona tuvo que detener obligatoriamente su gira ‘Blanco y Negro’, por cuestiones de salud que ni él se espera experimentar.

En ese tiempo el compositor estaba tocando para su publico de Chile cuando de pronto los dolores en la columna lo empezaron a invadir, al grado de ya ni poder caminar.

Arjona se levanta

Ahora a casi un año de ese lamentable episodio, el cantante contó qué fue lo que pasó en esos momentos donde casi pierde la vida, pero como el Fénix, supo resurgir de las cenizas.

De acuerdo a un audio que publica en sus historias de Instagram, donde borró todas sus imágenes y sólo dejó dos fotos, Arjona dijo que quedó desahuciado.

“Durante los últimos conciertos de la gira ‘Blanco y Negro’ no podía caminar. Me paré para hacerlos. Después de Chile, la última noche paro todos los medicamentos, hablo con el doctor y le dije que me quería operar, pero me contestó que no y prácticamente me desahució”, detalló.

Pero eso no fue todo, creyendo que era necesaria una cirugía se traslado a España para realizarla y eso casi le cuesta la vida: “Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”.

Arjona prepara disco nuevo

Ahora con mejor humor y más fuerza, el guatemalteco ya está trabajando y que en tono de broma dice que será el más “aburrido”.

“Estoy haciendo el mejor disco de mi vida y el más aburrido de todos, porque no sé en dónde va a poder sonar este disco. Ya saben que yo soy necio… Estoy produciendo un poco más de 25 canciones. No sé qué voy a hacer, no tengo idea. Me está hablando todo mundo para ver cuándo empiezo gira y luego dijo espérame: Estoy aprendiendo a caminar otra vez”, concluyó.

