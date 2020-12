Armando Manzanero: Revelan que el cantautor no creía en el Coronavirus

Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, falleció este lunes tras permanecer varios días intubado en un hospital de las afueras de la Ciudad de México por complicaciones por Coronavirus.

Sin embargo, se reveló que el cantautor mexicano se mostraba escéptico del virus que ha costado la vida a más de 120 mil mexicanos al día de hoy. Así lo indicó Tania Libertad, quien aseguró haber hablado al respecto con el rey del romanticismo hace unos meses.

“Cuando comenzó la pandemia, hablamos. Por marzo y abril y me dijo ‘No, eso no existe’. No creía en el Covid, él no creía que existía. Tan no creía que cuando hemos hablado en los últimos días, su esposa y su hijo le decían que no saliera. Y fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal, yo creo que eso también le perjudicó bastante”, mencionó la artista en entrevista con Grupo Fórmula.

"Que tristeza, todavía no lo puedo creer. Me vas a hacer falta, mucha falta, no sé tú, gran compañero de innumerables jornadas, gran amigo, grandioso compositor, irremplazable. Te vamos a extrañar mucho, querido y admirado amigo de toda la vida. Armando Manzanero, buen viaje", se pronunció la misma Tania Libertad en redes.

