Así luce Sheyla, comediante que bajó más de 50 kilos y donó su piel a pacientes graves

Sheyla, la famosa cantante, actriz y comediante recordada por su participación en el programa La escuelita VIP, reveló cómo logró perder más de 50 kilos de peso y el proceso mediante el cual donó su piel a niños quemados.

Sheyla recordó que llegó a pesar cerca de 140 kilos/X|

Su lucha contra el sobrepeso y el diagnóstico médico

En una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la artista recordó que llegó a pesar 137 kilos en algún momento de su vida. Sin embargo, gracias a un estricto régimen alimenticio y una cirugía, consiguió perder alrededor de 58 kilogramos, un proceso que, aseguró, no fue solo por estética, sino también por salud.

“Me diagnosticaron hipotiroidismo y empecé a tener problemas de movilidad. Ya no podía vivir con ese peso”.

La actriz y cantante se vio obligada a bajar de peso por problemas de salud/IG: @sheylacantante|

La cirugía y la decisión de donar su piel

“Tuve muchas ofertas de dónde hacerme la cirugía del estómago, pero la verdad quería hacerla con alguien que me diera la tranquilidad y la seguridad de que no me arriesgara”, comentó Sheyla, quien agregó que el doctor y cirujano plástico Alejandro Andrade le propuso donar parte del exceso de piel que tenía tras la pérdida de peso.

“Fueron 8.5 kilos de piel que ya no necesitaba, y el médico me explicó que podía donarla para pacientes en situaciones muy delicadas. No lo dudé ni un segundo”, agregó la actriz.

Sheyla detalló que su piel fue utilizada en pacientes con quemaduras graves y con pie diabético.

Así es como luce actualmente Sheyla Tadeo/IG: @sheylacantante|

Discriminación y obstáculos por su peso

Por último, Sheyla habló sobre los momentos difíciles que ha atravesado debido al sobrepeso, lo cual afectó no solo su autoestima, sino también sus oportunidades laborales.

“Le tienen un odio a las personas como yo, gorditas. Me dicen cosas horribles y yo pienso: ‘¿Es en serio que venimos a este mundo a agredirnos?’. Yo no ando etiquetando a nadie. No me gusta que me etiqueten ni que hablen solo de mi peso. Yo puedo hablar de muchas cosas, y el peso no me define”.

Recordó, además, la vez que le quitaron un protagónico en televisión porque no logró bajar 40 kilos en un mes:

“Lloré mucho, me dolió porque ya me habían elegido por mi talento, pero el físico pesó más”, comentó.

