Así se vivió el Primer Simulacro Nacional 2025

Este martes 29 de abril, México llevó a cabo con éxito el Primer Simulacro Nacional 2025, una jornada de prevención que se desarrolló sin incidentes y con alta participación ciudadana. A las 11:30 horas, se activó la alerta sísmica en altavoces públicos, así como en teléfonos celulares a través del sistema Cell Broadcast, como parte del ensayo organizado por autoridades federales, estatales y municipales.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En la Ciudad de México, el ejercicio se vivió con orden y compromiso. Millones de personas evacuaron hogares, oficinas, escuelas y espacios públicos para poner en práctica los protocolos de seguridad establecidos, en lo que fue una de las movilizaciones más organizadas de los últimos años.

#PrimerSimulacroNacional2025 | Reduce la velocidad y conduce con precaución ante desalojo de inmuebles. pic.twitter.com/Mv2NcumysG — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 29, 2025

¿Llegaron mensajes de alerta sísmica a los celulares?

Durante el simulacro, la mayoría de los usuarios reportaron haber recibido en sus celulares el mensaje de alerta, lo que marcó la segunda vez que se realiza este tipo de prueba masiva en el país mediante el sistema de difusión directa. El sonido estuvo acompañado de un mensaje claro que informaba que se trataba de un ejercicio de simulacro.

Por otro lado, también se detectaron casos aislados en los que algunos teléfonos no recibieron la alerta, así como altavoces en los que no se escuchó la alarma sísmica, según reportes ciudadanos. No obstante, autoridades capitalinas señalaron que estos casos fueron mínimos y forman parte del monitoreo que permitirá ajustar y mejorar el sistema.

Se activa la Alerta Sísmica, da inicio el Primer #SimulacroNacional2025.



Activa tus protocolos de Protección Civil.



Evacua o repliega y sigue en todo momento las indicaciones de las brigadas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VYaRMeazox — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 29, 2025

Hubo simulacro del rescate en el Zócalo

En el Zócalo de la CDMX se realizó un simulacro de rescate con participación de elementos de la Marina, Sedena, Guardia Nacional, ERUM, Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Además, se activaron protocolos en los helicópteros Cóndores, el sistema C5, y se instaló el Comité de Emergencias en la sala de crisis para evaluar en tiempo real las acciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Renata del Castillo, actriz de “Como dice el dicho”, muere a los 42 años por cáncer cervicouterino