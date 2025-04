¿Por qué mataron a Valentín Elizalde? Su hermano revela que fue por mujeres casadas

Casi dos décadas después del asesinato de Valentín Elizalde, su hermano Francisco ha ofrecido una nueva perspectiva sobre las posibles causas del crimen. En una entrevista en "Al Rojo Vivo", Francisco apoyó la teoría de la periodista Norma Aguirre, que sugiere que los celos podrían haber motivado el homicidio.

"Todo apunta que la razón del asesinato del cantante fueron celos, pues posiblemente estaba con una mujer casada o que mantenía una relación con un hombre vinculado al tráfico", comentó Aguirre.​

Francisco Elizalde respaldó esta hipótesis, señalando que el documental realizado por su primo Tano Elizalde sobre la vida de Valentín podría no reflejar la realidad de los hechos. "Mi primo no cuenta una sola versión, cuenta varias versiones, no sabe cuál es la real al final de cuentas, yo siento y creo que lo que él plasmó ahí, no es lo real", afirmó Francisco.​

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, tras un concierto. Su camioneta fue emboscada por un grupo armado, lo que resultó en la muerte del cantante, su representante y su chofer. Desde entonces, han surgido diversas teorías sobre el motivo del crimen, incluyendo vínculos con el crimen organizado y represalias por sus letras.

¿Quién era Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde Valencia, apodado "El Gallo de Oro", fue un famoso cantante de música regional mexicana de Jitonhueca, Sonora. Su carrera, marcada por su carisma y estilo único, incluyó éxitos como "Vete ya", "Ebrio de amor" y "A mis enemigos". Su trágica muerte a los 27 años impactó al mundo del espectáculo, dejando un legado musical duradero.



