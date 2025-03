AUDIO: Revelan parte de la canción de Kanye West con Peso Pluma

Desde el año pasado ya se había adelantado que Kanye West y Peso Pluma habían hecho una colaboración, pero no se tenían más datos de cómo sonaría ese tema.

Y para salir de dudas, fue el mismo rapero quien publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un extracto de ‘Last Breath’, donde se puede escuchar al mexicano hacer coros.

Kanye West está por sacar su disco 'Bully' / Redes Sociales|

¿Qué dice la canción de Peso Pluma y Kanye West?

El exesposo de Kim Kardashian está por sacar su disco ‘Bully’ donde se esperan grandes sorpresas en cuanto a sus letras, pues ahorita tiene pleito casado con medio mundo.

Pero regresando a la canción que grabaron, la música suena muy tranquila con algunos elementos del regional mexicano, pero no se alcanza a percibir si más adelante se mezcla el hip hop con los corridos tumbados, pues al parecer sólo se publicó el intro.

Peso Pluma será el único mexicano en el disco de Kanye West / Redes Sociales|

Parte de la canción ‘Last Breath’

Bésame, mamá, como tú sabes. Déjame, mamá. Como te gusta a ti. Bésame, mamá, como tú sabes. Déjame, mamá, como te gusta a ti. Te doy hasta mi último, último. Si me despierto voy a ver mi ID. I can do my everything sin problemas, noche tras noche.

…Too much tequila I say as you want. Take my last breathe. Sé lo que has dicho, no es cierto. Now look at the messy made. No quiero pelear tú dale. Take my last breathe.

Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. No me dejes solo, si tú sabes que ya te di todo. Nos sumaron un chingo de fotos. Sé que a veces dicen que estoy loco. Toda la noche que llora, despierta estas horas.

Son todos los desmadres que tú... Okay, you win, bitch. You’re right. Take that at me. Taking my breathe away. Take that at me. Taking my breathe away.

Bésame mamá, como tu sabes, déjame, mamá como te gusta a ti.

🎤 YE KANYE WEST

🎤 PESO PLUMA

💽 BULLY

🎶 BÉSAME MAMA



