Avioneta se estrella cerca de un centro comercial en Filadelfia, Estados Unidos

Un avión se estrelló el día de hoy, viernes 31 de enero, en una calle cerca del centro comercial Roosevelt en Filadelfia, Pensilvania, incendiando coches y casas cercanos.

Los equipos de emergencia de Filadelfia, Estados Unidos, están movilizándose para atender el accidente aéreo.

Reportes indican que se trata de un pequeño avión, la explosión causada por el impacto provocó que varias viviendas y vehículos se incendiaran.

