Babo y Karely Ruiz harán dos videos, uno para Onlyfans y otro para Youtube

Recientemente se hizo viral el video filtrado de Babo. El clip era exclusivo de OnlyFans y estuvo como tendencia en redes sociales por varios días. Ahora todo indica que Karely Ruiz colaborará con el rapero.

Según la influencer, harán contenido para “las páginas”, potencialmente refiriéndose a YouTube y OnlyFans, aunque también pueden apuntar a los dos perfiles en la plataforma de contenido explícito.

“Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, explicó Karely Ruiz.

Asimismo, la también modelo afirmó que pudo participar anteriormente con Babo, pero su relación la detenía. “Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, concluyó.

