Bad Bunny sorprende en Coachella con polémico discurso luego de su presentación

El pasado viernes 14 de abril, el esperado Festival de Coachella tuvo lugar en California. El evento, que reúne a diversos artistas internacionales, contó con grandes presentaciones y sorprendió a los asistentes con un discurso polémico de Bad Bunny.

El intérprete de 'Tití me preguntó' dejó boquiabiertos a los asistentes al lanzar un mensaje luego de interpretar sus mejores éxitos arriba del escenario. Aunque su discurso se volvió rápidamente viral, algunos usuarios lo relacionaron con su supuesto romance con Kendall Jenner.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás (@nicolvsfl) April 15, 2023

"No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean", mencionó el puertorriqueño.

Aunque algunos destacaron que las palabras de Bad Bunny tendrían que ver con su amorío con la modelo, otros salieron en su defensa y explicaron que su discurso se debía a otro motivo, pues en los últimos días han habido rumores de que el reggaetonero se habría arrepentido de crear su tema 'El Apagón'.

Sin embargo, el misterio y la polémica sigue rodeando el discurso del famoso artista y los internautas continúan especulando sobre su verdadero significado.

