Bárbara de Regil desata polémica al preferir Halloween sobre el Día de Muertos

La reconocida actriz y figura de las redes sociales, Bárbara de Regil, se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta mediática tras sus declaraciones en un evento en la Ciudad de México. Durante una conversación con medios de comunicación el 26 de octubre, la estrella de "Rosario Tijeras" expresó su preferencia por la celebración de Halloween en lugar del Día de Muertos, una tradición profundamente arraigada en México.

En el evento, Bárbara de Regil estuvo acompañada por su hija Mar de Regil y se encontraba en medio de las festividades de la temporada, organizado por la revista Vogue en la capital mexicana. Un reportero presente aprovechó la oportunidad para cuestionar a la actriz sobre cuál de las dos festividades prefería, a lo que Bárbara de Regil respondió tras un breve momento de reflexión.

"Halloween. El Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no? Eso de que hay que ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así", expresó la actriz.

Bárbara de Regil, quien también es una influyente personalidad en las redes sociales con más de 8.8 millones de seguidores en Instagram, explicó que prefiere celebrar Halloween y hacer todo lo posible por sus seres queridos, pero siempre en vida. Afirmó que prefiere hablar con su mamá y darle lo que le gusta en lugar de esperar a su partida y colocar una Coca-Cola y una foto en su memoria.

Las declaraciones de Bárbara de Regil no pasaron desapercibidas en las redes sociales y generaron una amplia gama de opiniones. Mientras algunos consideran que no comprende el significado detrás del Día de Muertos y su importancia en la cultura mexicana, otros están de acuerdo con su enfoque en la importancia de cuidar y apreciar a los seres queridos mientras están vivos.

Por un lado, algunos comentarios expresan apoyo a las palabras de la actriz: "Por primera vez estoy de acuerdo con la señora", "Pues en la práctica es un pensamiento correcto", "Toda la razón, es mejor en vida". Sin embargo, también hubo críticas hacia su opinión, con comentarios como "Claramente se burló de la tradición mexicana", "Opina porque no sabe nada de la cultura mexicana", y "Bárbara de Regil y su cría son cosas que mantienen humilde a Internet".

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha respondido a las críticas ni ha ofrecido una aclaración adicional sobre sus comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE NOS METIÓ UNA NOSTALGIA EN EL OJO! LOS BEATLES LANZA SU ÚLTIMA CANCIÓN