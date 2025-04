The Beatles ya tiene fecha de estreno y elenco. ¡Descubre todos los detalles aquí!

La CinemaCon 2025 anunció el elenco de The Beatles para las cuatro películas que dirigirá Sam Mendes. Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson interpretarán a los icónicos músicos. Este proyecto marca la llegada oficial de The Beatles al cine, destacando su influencia y legado cultural a lo largo del tiempo.

El director británico Sam Mendes, famoso por películas como American Beauty, Skyfall y 1917, se ha asociado con su productora y Apple Corps para crear cuatro películas biográficas sobre cada integrante de The Beatles. Mendes busca explorar en profundidad las personalidades y trayectorias de John, Paul, George y Ringo, evitando el formato de miniserie o una única película, lo que le permitirá contar sus historias de manera más completa.+

El elenco principal está compuesto por:

Paul Mescal en el papel de Paul McCartney,

Joseph Quinn interpretando a George Harrison,

Barry Keoghan como Ringo Starr,

y Harris Dickinson en la representación de John Lennon.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025