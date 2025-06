Beatriz Gutiérrez Müller felicita a Sheinbaum con confuso mensaje de cumpleaños

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente López Obrador, publicó un mensaje de felicitación dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños número 63. El mensaje causó polémica entre los usuarios de redes sociales por lo que al parecer, fue una mala redacción.

En su cuenta de facebook la ex primera dama publicó: "Muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México".

Lo polémico de este tuit es la parte dónde señala "y que la inteligencia, que no le sobra", al tratarse de un mensaje que proviene de una figura pública y por tener una reconocida trayectoria académica, muchos usuarios aseguran que se trata de una mala redacción, mientras que otros lo interpretan como una broma donde Gutiérrez Müller "trollea" a Sheinbaum.

¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller nació el 13 de enero de 1969 en la Ciudad de México y tiene 56 años. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla, donde también cursó una Maestría en Letras Iberoamericanas. Obtuvo un Doctorado en Teoría Literaria por la UAM Iztapalapa.

Trabajó cerca de una década como periodista en medios como El Universal y en radio. Entre 2001 y 2002 fue directora de Difusión del Gobierno capitalino, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, con quien se casó en 2006. Tienen un hijo en común, Jesús Ernesto.

Como escritora, publicó su primera novela Larga vida al sol en 2011. En 2019 obtuvo una plaza académica en la BUAP y fue investigadora del CONACYT. Presidió el Consejo Asesor Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, eliminada en 2023 por decreto presidencial. Dicha coordinación, creada en 2018, fue dirigida por Eduardo Villegas Megías hasta su nombramiento como embajador en Rusia en 2022.

