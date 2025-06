Proponen a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por su papel en el alto al fuego entre Israel e Irán

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz 2025 por su participación en la negociación del alto al fuego entre Israel e Irán, tras un conflicto que se intensificó durante varias semanas y amenazaba con extenderse regionalmente.

La postulación fue presentada por el congresista republicano Earl “Buddy” Carter, quien calificó como determinante la intervención de Trump en el proceso de mediación.

“Donald J. Trump desempeñó un papel extraordinario e histórico para lograr un cese de hostilidades”, escribió Carter en su carta al Comité Noruego del Nobel.

“Ayudó a evitar que el mayor patrocinador del terrorismo del mundo obtuviera el arma más letal del planeta”.

La postulación fue presentada por el congresista republicano Earl “Buddy” Carter. / AP |

Carter subrayó que Trump fue clave para alcanzar un acuerdo rápido y eficaz que pocos consideraban posible, y señaló que su participación representa los valores que el Premio Nobel de la Paz busca reconocer:

“la búsqueda de la paz, la prevención de la guerra y el fomento de la armonía internacional”.

Pese al acuerdo anunciado, analistas internacionales advierten que el cese de hostilidades es frágil, y aunque Trump declaró que se trataba de una tregua “completa y total”, las hostilidades esporádicas no han cesado del todo, generando escepticismo sobre la durabilidad del pacto.

Thank you for your attention to this matter, @NobelPrize! https://t.co/XRHBtj8ylw

— Buddy Carter (@RepBuddyCarter) June 24, 2025