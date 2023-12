Billie Eilish pierde seguidores al ‘salir del clóset’; la cantante culpa a revista

El pasado fin de semana, Billie Eilish acudió a una alfombra roja de la revista Variety donde fue cuestionada nuevamente sobre sus preferencias sexuales.

La cantante reafirmó lo que había dicho anteriormente a la misma publicación que la invitó a su evento: “Todavía me dan miedo las mujeres, pero creo que son preciosas”.

Entremos un poco en contexto

En noviembre, Variety ya había entrevistado a la intérprete de ‘Bad Guy’ y reveló que tenía conexiones profundas con la mujeres y que le atraían en todos los sentidos.

“Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, con las amigas de mi vida, con las mujeres de la familia de mi vida. Me atraen físicamente, pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”, dijo hace un mes.

Reafirma sus preferencias

Tras sus palabras, la conductora de la alfombra roja le cuestionó si lo publicado era para ‘salir del clóset’ a lo que Billie respondió: “No, no lo hice, pero pensé: '¿No era obvio?’. No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Yo simplemente digo: '¿Por qué no podemos simplemente existir?’… Pero vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del clóset hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan… Estoy a favor de las chicas".

Billie se enoja y se arrepiente

Las nuevas declaraciones de la artista de pop le causaron críticas por parte de sus seguidores y muchos dejaron de seguirla, al grado de perder 100 mil fans en un par de días y eso causó que la cantante hiciera un publicación reclamándole a Variety del por qué no le preguntó otra cosa más importante.

“Gracias, Variety por darme este premio y también por sacarme del armario en una alfombra roja a las once de la mañana en lugar de hablar conmigo sobre cualquier cosa que importe realmente. Me gustan los hombres y las mujeres. Por favor, déjenme en paz, a quién le importa”, mencionó junto a una foto donde está haciendo del baño y muestra sus pantalones y ropa interior sobre las rodillas.

