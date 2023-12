Bellakath explota en redes contra las nuevas generaciones de reggaetoneros

Este fin de semana el conflicto entre Bellakath y las nuevas intérpretes del Reggaeton parece haber alcanzado un nuevo punto, esto gracias a las declaraciones que 'La Gatita de la Agrícola Oriental' vertió mediante su TikTok, asegurando que 'Algún día van a caer'.

Bellakath, sin mencionar nombres, dejo entrever que sus críticas iban destinadas para Yeri Mua y Ana Cisneros, mismas que han sido acusadas por la intérprete de 'Reggaeton Champagne' de querer copiarla, además de aseverar que la verdad pronto saldrá a la luz.

"Algún día van a caer, porque toda la verdad se sabe. Un día que la escuché cantar en vivo. No van a poder hacer la voz de pend&%as que han intentado copiarme. Es que neta, ya cualquiera que haga una canción de reguetón es reguetonero para ustedes, ¿neta? Eso sí que poca madr*. No, la neta, no", comentó en tono molestó.

"La Licenciada" se presentó en la última edición del Flow Fest en la Ciudad de México y ha estado protagonizando una batalla en redes sociales contra 'los nuevos talentos' femeninos del género urbano.

