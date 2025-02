BLACKPINK, la banda de K-pop, ha anunciado su regreso a los escenarios en 2025, emocionando a sus fans, los Blinks. Tras meses de especulación, el grupo femenino surcoreano, formado por Jennie, Jisso, Rosé y Lisa, ha causado gran revuelo en redes sociales al actualizar su portada con el anuncio de su "2025 World Tour".

BLACKPINK, la popular banda de K-pop, ha confirmado que regresará a los escenarios en 2025. | IG |

BLACKPINK anuncia su gira mundial para 2025

BLACKPINK ha actualizado su perfil de Instagram con tres imágenes que juntas forman la frase "BLACKPINK - 2025 World Tour", además de un video con imágenes de su gira anterior. Este anuncio ha emocionado a sus seguidores, quienes han expresado su alegría en redes sociales, ya que ha pasado más de dos años desde su última gira en 2023.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué países formarán parte de esta gira; sin embargo, los aficionados ya se encuentran entusiasmados.

BLACKPINK

BLACKPINK es un grupo de K-pop formado por YG Entertainment en 2016, compuesto por cuatro integrantes: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Debutaron el 8 de agosto de 2016 con las canciones "Boombayah" y "Whistle", y han alcanzado un gran éxito mundial, convirtiéndose en uno de los grupos femeninos más destacados. Entre sus canciones icónicas se encuentran "DDU-DU DDU-DU", "Kill This Love", "How You Like That" y "Pink Venom". BLACKPINK fue el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en Coachella y su gira "Born Pink" ha sido muy exitosa.

BLACKPINK es un grupo de K-pop formado por YG Entertainment en 2016. | IG |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Filtran imagen de 'Fofo' Márquez arrodillado y rapado en prisión