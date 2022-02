Bolivia: Anciana duerme en un cajero esperando a que su hijo regrese por ella

Una persona de la tercera edad en Bolivia lleva varios días durmiendo en cajero automático esperando a que su hijo regrese por ella, tal y como se lo prometió.

Los medios locales de La Paz fueron quienes compartieron la información, pues la gente que pasaba por el lugar se percataron que la ancianita ya llevaba varios días varada.

Dichos medios reportaron que la mujer tiene alrededor de 80 años y señaló que está esperando a su hijo. Las autoridades reportaron que el nombre de la persona a quien espera es Edgar Mendoza, un taxista de la localidad.

Ayudemos a la abuelita!!! Ojalá su hijo reflexione y la recoja... Por favor absténganse de emitir juicios de valor contra el hijo. Cada quien lleva una cruz en este mundo pic.twitter.com/9VZtKH1FwT — (@Sumaj_Warmi) February 3, 2022

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque este lugar he dormido muy bien”, declaró la mujer.

Las autoridades han declarado que la señora será trasladada a un hogar de ancianos para ponerla a salvo. Rosmery Bautista, trabajadora social de la Plataforma del Adulto Mayor en Bolivia, explicó que la mujer no quiere dejar el lugar y tratarán de convencerla para llevarla a una casa hogar.

“Ella no quiere retirarse si no viene su hijo. Ella tiene un poco de desconfianza y seguiremos tratando de convencerla para ir a una casa hogar”, mencionó.

