Tras una semana complicada de salud, el comediante mexicano Brincos Dieras ha retomado sus compromisos laborales y se encuentra de regreso en los escenarios. A pesar de las complicaciones de salud que presentó hace unos días, el cómico se siente feliz y agradecido por las muestras de cariño que ha recibido durante su hospitalización.

El comediante fue hospitalizado de emergencia debido a una infección estomacal y un golpe de calor. Durante una transmisión en vivo para Facebook, Brincos Dieras compartió con sus seguidores que se siente "más vivo que nunca", aunque aún no se ha recuperado completamente.

Brincos Dieras reconoció que aún tiene secuelas de la enfermedad y el tratamiento que siguió, pero se está esforzando para dar lo mejor de sí en sus próximas presentaciones. A pesar de los desafíos, el comediante se mostró optimista y agradecido.

El comediante también compartió los síntomas que experimentó cuando se sintió mal. "Empecé a temblar, me empezaron a doler todas las articulaciones, empecé a perder fuerza y luego me sentí caliente. Me da un golpe de calor con una infección que traía; se me juntó eso: el estrés, el cansancio, desveladas, con una infección bien grande", explicó.

Brincos Dieras agradeció especialmente a su esposa por cuidarlo durante su crisis de salud. A pesar de las dificultades, el comediante se mantiene positivo y está emocionado por retomar sus compromisos laborales y volver a los escenarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAUL STANLEY, QUINTO ELIMINADO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO