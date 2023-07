Brincos Dieras, revela el porqué fue hospitalizado y asegura estar bien

El comediante Brincos Dieras fue hospitalizado de emergencia en la ciudad de Detroit, Estados Unidos. Como resultado de su situación, los espectáculos programados para Detroit e Indianápolis junto con Tito el Ranchero han sido pospuestos. Ahora el mexicano habló sobre su estado de salud.

La noticia de su hospitalización fue confirmada por Elite Entertainment, la compañía representante del comediante a través de la cuenta oficial de Instagram. En el mismo medio compartieron las declaraciones del mexicano sobre su estado actual.

“¡ESTOY BIEN! No hagan caso a las noticias falsas que andan circulando por ahí. Por el momento toca descansar para poder estar haciendo lo que tanto me gusta el próximo fin de semana. Gracias al personal médico de Detroit que me atendió, aunque no les haya entendido muy bien”, compartieron en Instagram.

Con respecto a la enfermedad, el comediante decidió aclarar su problema y explicó que tuvo un golpe de calor combinado con cansancio y una infección en el estómago. Aún no hay actualización sobre sus shows, pero se espera que pronto haya un comentario al respecto.

