Britney Spears recordó cuando su madre la golpeó 'muy fuerte' por salir de fiesta

Sigue relevando sus problemas. Britney Spears sigue hablando sobre los problemas que tuvo en mientras vivió con su familia y, ahora, señaló y recordó la primera vez que su madre le puso la mano encima.

La intérprete de ‘Toxic’ comentó que fue después de una fiesta, misma que estuvo con Paris Hilton y Lindsay Lohan, pero por llegar en la madrugada, su mamá le gritó y terminó por darle una cachetada.

“La primera vez que me abofetearon fue una noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de playa con mis bebés. Mi madre estaba viendo a Jayden y Preston, sí estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba enojada, entré, ella me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, dijo la cantante en un posteo de Instagram que después borró.

Asimismo, la madre se disculpó con Spears: “Lamento mucho tu dolor, lo he lamentado durante años”, dijo, lo que provocó una fuerte respuesta de la ‘Princesa del Pop’.

“Para mí, solo una disculpa genuina ayudaría a darme un cierre, pero honestamente me sorprende todos los días de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron y aún actúan normal como si eso estuviera bien. Su reacción demuestra que no tengo una familia que me valore o me respete en absoluto”.

Al final, la intérprete de ‘Wominazer’ mandó lejos a su propia madre, misma que lleva el nombre de Lynne Spears. “Durante 13 años tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas. Ninguna persona me defendió. Mamá, toma tus disculpas y vete a la mierda”.

