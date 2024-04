Britney Spears y su padre alcanzan un acuerdo legal para poner fin a disputa sobre tutela

Britney Spears finalmente ha logrado obtener su libertad después de más de dos años de batalla legal para que se le retire la tutela a su padre y así poner fin al control que tenía sobre su vida.

Britney Spears ha llegado a un acuerdo para resolver la larga disputa legal con su padre

Britney Spears y su padre, Jamie Spears, han llegado a un acuerdo legal que evita que Britney tenga que comparecer ante los tribunales. Ambos abogados expresaron la satisfacción de sus respectivos clientes con la resolución. Sin embargo, Britney tendrá que cubrir los costes legales de su padre, que ascienden a más de 2 millones de dólares, además de sus propios gastos legales, lo cual ha dejado a Britney frustrada.

¿Cuánto deberá pagarle Britney Spears a su papá?

El abogado de Britney, Matthew Rosengart, afirmó que el acuerdo otorgará a su cliente la anhelada libertad y evitará futuras complicaciones legales. No obstante, la cantante deberá hacer frente a los honorarios legales de su padre, los cuales ascienden a más de 2 millones de dólares (34 mil 320 pesos mexicanos), lo cual ha generado incomodidad en Britney.

A pesar de este impacto económico, Britney Spears finalmente ha alcanzado la victoria que tanto deseaba después de 13 años bajo la tutela de su padre.

¿Quiés es Britney Spears?

Britney Spears es una cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense que se convirtió en una de las artistas pop más influyentes y exitosas de finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000. Nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Mississippi, y saltó a la fama en la década de 1990 con éxitos como "...Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again". A lo largo de su carrera, Spears ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos premios Grammy y premios MTV Video Music Awards. Además de su carrera musical, Spears ha incursionado en la actuación y ha sido una figura icónica en la cultura pop durante más de dos décadas.

