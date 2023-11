¿Broma o acoso? Causa polémica video donde mujeres reciben a repartidor de pizza en lencería

En redes sociales ha causado polémica un video que se ha hecho viral, donde un repartidor de pizza es recibido por mujeres en lencería al momento de entregarles su pedido, lo que ha abierto un debate sobre si eso fue una broma muy subida de tono o un caso de acoso.

El video titulado ‘Pizza time’ dura apenas 27 segundos y fue subido a TikTok por la cuenta @qod.modelos, que aparentemente es de una agencia de modelos europea. En la grabación se observa cuando llega el repartidor con un par de pizzas, sin embargo, la sorpresa se la llevó cuando una mujer con un vestido entallado y con escote le abre la puerta, para luego pedirle que deje las cajas al interior del departamento.

El joven cumple la petición e ingresa al lugar, pero cuando llega a la zona de la cocina se encuentra con más mujeres, que de igual manera llevan vestidos ajustados e incluso un par de ellas están en ropa interior.

Mientras las mujeres se ríen por su broma, el repartidor se muestra nervioso y de inmediato se da la media vuelta para marcharse, saludando incluso a la cámara que, aparentemente sin su consentimiento, grabó toda la escena.

El video, que está cerca de los 400 mil ‘me gusta’ y ha sido compartido casi 40 mil veces, ya tiene más de 8 mil comentarios que ofrecen diferentes opiniones, pues para algunos fue simplemente una divertida broma, pero para otros se trató de un acoso hacía el repartidor de parte de las mujeres, ya que si los clientes hubieran sido hombres y la persona que llevó las pizzas una mujer, se habría tomado diferente la broma.

“ Yo me quedaba y no regresaba al trabajo”; “Eso es un acoso, si fuera al revés ¿qué dirían?”; “Yo me hubiese sacado una foto con cada una de ellas”; “¿Qué hubiera pasado si son hombres los que reciben así a una mujer ?”, fueron algunos de los comentarios que generó este polémico video.