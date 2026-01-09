¿Chucky Lozano a Pumas? Antonio Sancho no le cierra las puertas para llegar a Universidad Nacional

Hirving Lozano acaba de quedar libre del San Diego FC. Para este 2026, Pumas ha buscado ensanchar el plantel con algunos jugadores mexicanos, por lo que ‘Chucky’ podría ser opción. Sobre esto, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional no cerró las puertas al extremo mexicano, además de mencionar que el marcado de fichajes aún sigue abierto hasta febrero.

¿Puede llegar a Pumas? | IMAGO7

¿Puede llegar Chucky Lozano a Pumas?

Este mismo viernes, el director deportivo del San Diego FC, Tyler Heaps, confirmó que el mexicano no entra en planes de este equipo para la temporada 2026 de la Major League Soccer. Asimismo, están buscándole acomodo en otro equipo, por lo que Lozano podría volver al futbol mexicano el caso de que algún equipo muestre interés.

Mientras tanto, Antonio Sancho, directivo de Pumas, dijo que Lozano no ha sido analizado internamente como posible refuerzo. Sin embargo, no negó que más adelante podría ser opción por la calidad técnica de ‘Chucky’, además de resaltar sus cualidades individuales y su jerarquía tras lo hecho en Selección Mexicana.

“Primero habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el ‘Chucky’ siempre resulta interesante; al final es un futbolista de gran nivel y con todo lo que ha hecho a nivel de Selección marca una diferencia por el nivel en el que juega. Sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora”, dijo Sancho.

Con Selección Mexicana | IMAGO7

Números de Lozano en la MLS

Hirving Lozano cerró su etapa con el San Diego de Estados Unidos luego de disputar un total de 34 partidos oficiales, en los que registró 11 goles y 9 asistencias, acumulando 2 mil 120 minutos en el terreno de juego.

Sobre el mercado de fichajes de Pumas, Antonio Sancho resaltó que aún no lo dan por cerrado. Aunque afirmó que hasta el momento ya tienen plantel completo, dejó abierta la posibilidad de una incorporación en caso que se presente una oportunidad de mercado. De igual manera, negó los supuestos intereses de Atlas por Guillermo Martínez.

“No hay nada por Memo, todo lo que salió no sé de dónde salió. Memo es parte del plantel y el mercado cierra hasta febrero, estamos muy completos con lo que buscábamos, pero hasta que no cierre el mercado no puedo decir que está cerrado”, agregó.

Sobre la llegada de delanteros como Robert Morales o Juninho, que no eran titulares en Toluca o Flamengo, respectivamente, Sancho mencionó que son jugadores que se adaptan perfectamente a la idea del cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez. Además, resaltó que más allá de sus pocos minutos y goles el año anterior, son jugadores que aportarán por los equipos de los que proceden.

“Juninho no jugó mucho, pero en el equipo más campeón de todo América y estaba detrás de los delanteros de la Selección Brasileña; el año anterior fue líder goleador en su equipo y en el caso de Robert no jugó mucho, pero viene del equipo bicampeón de México y pues detrás de Paulinho que no le dio mucho chance. Son jugadores que se prestan a la dinámica de Efraín, de mucha movilidad, queremos que metan goles y esperemos que así sea”, sentenció.