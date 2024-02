Buro de Crédito: ¿Cada cuánto tiempo se borran las deudas?

El retraso en el pago de créditos o servicios como la luz afecta tu historial de crédito, que puede tardar meses o años en limpiarse. El buró de crédito, formalmente conocido como Sociedad de Información de Crédito (SIC), recopila la capacidad de pago y comportamiento de las personas que han solicitado préstamos o tienen servicios de telefonía móvil o televisión de paga. Esta información es utilizada por bancos y fintechs para decidir si te prestan dinero.

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC) surgieron tras la crisis de 1994 y están reguladas. Además de informar a las empresas sobre el historial de pago de los consumidores, estos tienen derecho a acceder a esta información de forma gratuita una vez al año.

¿Cuál es la razón por la que te incluyen en el Buró de Crédito?

Las empresas registran a las personas en una base de datos cada vez que solicitan un préstamo o contratan un servicio de telefonía. En esta base de datos, se registra mensualmente si los pagos se realizan puntualmente o si hay retrasos. El historial de crédito muestra los últimos 24 o 36 pagos, lo que significa que incluso si alguien se retrasa en un pago y luego se pone al día, ese comportamiento queda registrado.

¿Cuándo desaparecen las deudas del Buró de Crédito?

El Banco de México establece reglas para eliminar créditos vencidos y desactualizados después de ciertos periodos de tiempo, como 12, 24 y 48 meses desde que se reportaron como vencidos.

A continuación se detallan las condiciones para los diferentes plazos de crédito:

- Para un plazo de 12 meses, el monto del crédito no debe exceder los 25 UDIS (equivalente a 170 pesos).

- Para un plazo de 24 meses, el saldo pendiente debe ser mayor a 25 UDIS y no superar los 500 UDIS (equivalente a 3,500 pesos).

- Para un plazo de 48 meses, el saldo pendiente debe ser mayor a 500 UDIS y no exceder los 1000 UDIS (hasta 7,000 pesos).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BECA BENITO JUÁREZ 2024: VIERNES 23 DE FEBRERO FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR LOS TRÁMITES