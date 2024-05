¿Busca PRI encarcelar a Álvarez Máynez?: “No les tengo miedo”, responde el candidato

Jorge Álvarez Máynez decidió romper la veda electoral para salir a defenderse de una denuncia en su contra por parte de la Fiscalía de Nuevo León, donde, dice el político, lo buscan inculpar por la muerte de las personas en San Pedro Garza cuando colapso el escenario donde él estaba presente.

Por medio de sus redes, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano escribió que el “PRI, a través de la fiscalía de Nuevo León, quiere fabricar un caso penal en mi contra a unas horas de la elección. Están dispuestos a llevar la guerra sucia a su nivel más degradante. No les tengo miedo y aquí estaré, para dar la cara”.

Álvarez Máynez enfrenta al PRI

Luego el político subió un video donde mencionó que la Fiscalía del estado es manejada por el Partido Revolucionario Institucional y tiene problemas con su partido desde que los priistas buscaban imponer a Adrian de la Garza como Gobernador interino cuando Samuel García busca la candidatura para Presidente de México.

“Esa Fiscalía que no hizo justicia en ninguno de los casos más emblemáticos de la impunidad de los últimos casos en Nuevo León, el caso de Debanhi Escobar y todos los casos que no han podido resolverse por esa obstrucción de la justicia que se realiza desde la Fiscalía por ese uso político-electoral”, detalló.

Jorge Álvarez Máynez sale a defenderse

En su publicación reiteró que la Fiscalía quiere fabricarle responsabilidades por la tragedia en el mitin político donde fue como invitado y 9 personas murieron y varias resultaron heridas.

"Desde el primer minuto, tanto de nuestra parte como institucional, del Gobierno de Nuevo León, ha habido una atención permanente a las víctimas. La Fiscalía quiere usar ese caso e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección”, dijo

Por último, el candidato expuso que el caso lo utilizarán para que el PRI gane votos en Nuevo León y en parte de México, pero les dejó en claro que no les tiene miedo.

“Lo van a utilizar para lastimarme, hacerme año. Yo no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación que venga con el mayor y el más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido. Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar… Pero el PRI no tiene límites, pero aquí estoy Alito, Cienfuegos, Adrian de la Garza, aquí estoy, aquí me van a encontrar de pie, de frente, con dignidad. Ustedes son unos verdaderos criminales en toda la extensión de la palabra y precisamente por combatirles a ustedes”, finalizó.

