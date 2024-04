Caída de Internet Durante el Segundo Debate Presidencial

Hoy se realiza el segundo debate presidencial para las elecciones de 2024. A pesar de las afirmaciones de Claudia Zavala de que no habría problemas, los reporteros informaron de fallas en la red de internet antes del debate.

Reportan caída de internet en Segundo Debate Presidencial

Durante el debate, la transmisión tuvo problemas técnicos al inicio debido a la caída de la red proporcionada por el INE. Esto generó tensión entre los medios de comunicación que cubrían el evento, ya que el protocolo incluía el bloqueo de internet personal.

Varios reporteros se están retirando debido a la dificultad de compartir material en tiempo real. La señal telefónica también ha presentado fallas, lo que obliga a los reporteros a transmitir la información por llamada telefónica. En redes sociales circula un video de una periodista que expresa su molestia por la falta de internet.

“Nos dieron un red publica, nunca funcionó, los datos propios no funcionaban, nos quedamos con mucho material grabado al momento, al final que lamentable porque si es 100% responsabilidad del INE y de los Estudios Churubusco porque no puede ser posible que asignes un área para medios y no haya internet, no teníamos forma de mandar mensajes, videos, vengo enojaba porque no tenia mi herramienta para trabajar”,​ dijo una reportera mediante Tik Tok.

La promesa de restablecer la señal en 10 minutos no se cumplió, lo que dificultó el trabajo de la prensa.

