Call of Duty: Warzone Mobile ya lo puedes descargar en tu celular

El día más esperado para los gamers llegó este 21 de marzo, pues ya pueden descargar en sus celulares Call of Duty: Warzone Mobile.

Esta entrega se hizo muy famosa en la pandemia ya que era totalmente gratis para tenerlo en las consolas o en la PC y, en cierto modo, buscaba competir con Fortnite.

¿Call of Duty: Warzone Mobile es gratis?

La versión para celular de Call of Duty: Warzone Mobile llegó dos años después de que Activision lo anunció al público.

El videojuego de battle royale desde este instante está disponible tanto para iOS y Android y, lo mejor de todo, es que es gratuito, pero antes debes de checar si tu dispositivo es compatible, ya que está hecho para unidades de gama media hasta alta.

¿Cuánto pesa Call of Duty: Warzone Mobile?

Call of Duty: Warzone Mobile es un videojuego con gráficas altas por lo que necesitarás suficiente espacio en tu celular para que pueda correr bien, ya que para empezar el juego pesa 4 gigas y para que no tengas problemas en correrlo debes de tener un mínimo de cuatro gigas en RAM para que no se te trabe.

Para entrar en las batallas en línea debes de tener un excelente manejo de tu jugador, por eso podrás conectar a tu dispositivo movil los controles de Xbox o de Play Station. Así que no lo pienses más y lánzate a jugar contra rivales de todo el mundo.

