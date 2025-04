Cantante “El Villano” revela tener VIH: “No sé quién me contagió, no sé a quién contagié”

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En una confesión que se ha vuelto viral en redes sociales, el cantante argentino Jonathan Müller, mejor conocido como “El Villano”, reveló estar enfermo de VIH, aceptando no saber quién lo contagió ni a quién ha contagiado, ya que descubrió padecer este mal por accidente.

Fue a través de un video publicado en Instagram que “El Villano”, de 34 años, relató que cierto día acudió a realizarse unos estudios médicos, pues aunque se sentía bien, notó que estaba perdiendo peso.

El cantante dijo qué no sabe cómo se contagió de VIH

“Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo.



“Me sentía muy bien, pero fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del VIH y todo me salió bien, pero VIH positivo”, comentó el cantante.

"El Villano" fue al médico luego de comenzar a perder peso

El cantante mencionó que no tiene claro quién lo contagió del Virus de Inmunodeficiencia Humana, así como tampoco a quién habría podido contagiar, ya que desde hace 2 años tiene una relación formal.

“No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona, ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos”, agregó.

Por último, “El Villano” aceptó que en el pasado tuvo una vida de excesos, pero desde hace tiempo se ha alejado de las adicciones gracias al apoyo de su familia y su acercamiento con la religión.

“Si te domina el ego y querés pertenecer, todas esas cosas te llevan a la destrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado, porque como cantante, como El Villano, siempre me vieron bien. Pero en lo privado, fui una persona que se destruyó.

“Gracias a mi conexión con Dios pude salir de mi adicción a las drogas, al alcohol y al sexo, mi intención con este video es decirles que se cuiden porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios”, concluyó.

