Carlos Alazraki aseguró que no hay orden de aprehensión en su contra

Ante la noticia de que Carlos Alazraki se había amparado y que un juez daba 48 horas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para informar si había una orden de aprehensión en contra del empresario, fue el mismo publicista que explicó por qué acudió a su abogado.

El conductor de ‘Atypical Te Ve’ detalló a El Universal que dos hombres lo estaban buscando con una presunta orden judicial, los cuales acudieron a la oficina de uno de sus amigos para ver si ahí lo encontraban.

Carlos Alazraki tramitó un amparo para que la Fiscalía no lo detuviera / Redes Sociales|

“Nunca volvimos a saber nada de estos cuates ni sabemos quién lo hizo ni idea tenemos. Entonces parece ser que cuando hay una orden de amparo, el juez que va a dar el amparo le pregunta a los jueces de la Ciudad de México si hay algo contra mí. Parece que no porque ya tengo el amparo entonces todo el mundo se ha preocupado, no tengo orden de aprehensión, no tengo nada. Estoy amparado por si las moscas”, dijo al medio de comunicación.

Carlos Alazraki dice que lo querían extorsionar

El publicista expuso que desconoce quiénes lo podrán estar buscando y hasta la fecha no se han comunicado con él por lo que se encuentra tranquilo y calificó de “novatos” a las personas que, dice, buscaban extorsionarlo.

Al empresario un amigo le contó que lo estaba buscando la Fiscalía / Redes Sociales|

“Yo creo que eran medio novatos, alguien que me quería espantar o extorsionar, es mi percepción… Le hablé a mi abogado, Javier Cuello Trejo, y me dijo: 'lo primero que hay que hacer es ampararte, preguntarle a los jueces si hay un problema o no'", indicó.

Por último, Alazraki afirmó desconocer el por qué lo podría estar buscando la Fiscalía de la CDXM pues no tiene ningún problema de carácter legal: "Yo nunca he tenido nada con la ley, yo aquí tengo aquí en la casa el amparo. O sea, ya preguntaron y evidentemente no hay nada, además, ¿por qué habría? o sea, ¿yo qué hago?”.

Alazraki asegura que no tiene ningún problema con la ley / Redes Sociales|

