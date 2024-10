¡Carlos Rivera y Doris Jocelyn celebran el Día de Muertos con su nuevo TikTok!

Carlos Rivera y la maquillista e influencer Doris Jocelyn se han vuelto tendencia en TikTok gracias a su colaboración, donde celebran el Día de Muertos, una tradición mexicana que se festeja el 1 y 2 de noviembre.

Carlos Rivera y Doris Jocelyn lanzan Tik Tok por Día de Muertos

En el video, la influencer veracruzana y Carlos Rivera presentan maquillajes temáticos del Día de Muertos, en un entorno que incluye un títere de calaca y una alfombra de aserrín multicolor de Huamantla, Tlaxcala, la tierra natal de Rivera. Este homenaje celebra las raíces culturales de México y se acompaña de la canción "Calavera", su reciente éxito en plataformas de videos cortos.

"Cuando te unes a @carlosrivera para celebrar la vida y la tradición de día de muertos con música", escribió la influencer en la publicación.

Se utilizó la canción "Calavera", recientemente estrenada por el artista mexicano, que aborda el miedo a la muerte. Es un Son clásico, interpretado con la potente voz de Carlos Rivera, un experto en géneros nacionales.

"Miedo, no quiero irme contigo, no puede ser mi destino, deja que me quede aquí. No, no creo que sea mi momento, déjame un poco de tiempo para volver a vivir", un pedazo de la canción de Rivera.

La colaboración entre la maquillista Doris Jocelyn y el cantante Carlos Rivera ha generado gran interés en las redes sociales, resaltando la cultura mexicana y la buena química entre ellos. Su video en TikTok ha superado los 3 millones de reproducciones en pocas horas, indicando que será un éxito para la influencer y una ola de comentarios.

"Paren todo, Doris la está rompiendo en grande"

"Wow wow! Amo a donde ha llevado los vídeos de transición"

"Ayy no esto es demasiadoooo"

"Mi video fav"

"Puro talento mexicano unido"

