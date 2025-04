Carlos Slim ocupa el puesto 19 en la lista de los más ricos del mundo según Forbes 2025

Carlos Slim Helú, el empresario mexicano y propietario de Grupo Carso, es una figura destacada en el ámbito empresarial global. Según la lista de multimillonarios de Forbes 2025, ocupa el puesto 19 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 78 mil millones de dólares.

Carlos Slim, de 84 años, ha acumulado su fortuna principalmente a través de América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones en América Latina. Su imperio incluye sectores como infraestructura, minería, construcción, energía, bienes raíces y comercio minorista.+

Slim es el latinoamericano que ocupa la posición más alta en el ranking, seguido por otros destacados empresarios de México.

Elon Musk - 342 mil millones de dólares (Tesla, SpaceX, X)

Mark Zuckerberg - 216 mil millones de dólares (Meta/Facebook)

Jeff Bezos - 215 mil millones de dólares (Amazon)

Larry Ellison - 192 mil millones de dólares (Oracle)

Bernard Arnault y familia - 178 mil millones de dólares (LVMH)

Warren Buffett - 154 mil millones de dólares (Berkshire Hathaway)

Larry Page - 144 mil millones de dólares (Google/Alphabet)

Sergey Brin - 138 mil millones de dólares (Google/Alphabet)

Amancio Ortega - 124 mil millones de dólares (Inditex/Zara)

Steve Ballmer - 118 mil millones de dólares (Microsoft)

#ForbesBillionaires List: Forbes has been scanning the globe for billionaires since 1987. We found 140 of them that first year. In 2025, 3,028 entrepreneurs, investors and heirs make up the ranking. Full list: https://t.co/PXL4f7mHno (Illustration by Neil Jamieson for Forbes) pic.twitter.com/IcBqGk4l5l

— Forbes (@Forbes) April 1, 2025