Carmen Andrade, la siamesa mexicana, se casó en secreto y sorprendió a todos

Carmen y Lupita Andrade han conquistado las redes sociales con su honestidad, humor y la forma en que enfrentan su día a día como gemelas siamesas. Con cientos de miles de seguidores en YouTube e Instagram, recientemente volvieron a captar la atención del público cuando Carmen anunció que se había casado. La noticia fue revelada en uno de sus videos más recientes, generando tanto admiración como curiosidad en su comunidad digital.

Carmen y Lupita han utilizado sus redes para mostrar cómo es su vida diaria | IG: carmen_soland|

Las hermanas nacieron unidas por el torso y comparten varios órganos, como la pelvis y el hígado. A lo largo de los años, Carmen y Lupita han utilizado sus redes para mostrar cómo es su vida diaria, desmitificando estigmas y rompiendo barreras sociales.

En su penúltimo video titulado “Actualización atrasada”, publicado en su canal de YouTube, Carmen lanzó una sorpresiva revelación: “Probablemente deba mencionar que me casé”. Lupita, fiel a su estilo, contestó con ironía: “Yo no”.

Carmen contrajo matrimonio con Daniel McCormac, su pareja desde hace cinco años. La ceremonia se llevó a cabo en otoño de 2024 en Estados Unidos, donde viven desde 2002. La pareja optó por una boda pequeña y privada, solo con familiares y amigos cercanos. Durante el video, compartieron fotografías del evento, en las que se puede ver a las gemelas con un elegante vestido verde, mientras que Daniel portaba un traje con moño a juego.

Carmen contrajo matrimonio con Daniel McCormac | RS|

Sobre la decisión de mantener la celebración íntima, Carmen comentó que fue lo más adecuado para ellos. También explicó que, aunque no usó un vestido blanco tradicional, eligió uno que la representara mejor: “Amé mi vestido porque me sentí más como yo”.

Para evitar malinterpretaciones, Carmen aclaró enfáticamente: “Antes de que alguien se haga una idea equivocada: nosotros nos casamos (señalando a su esposo y a ella), ¡nosotros no nos casamos! (refiriéndose a los tres)”. A lo que Lupita añadió con una sonrisa: “Yo no quiero casarme, porque… no quiero”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el sábado 26 de julio de 2025 en CDMX y EDOMEX?