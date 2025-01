Caso Sean ‘Diddy’ Combs: Surgen dos nuevas víctimas en contra del ex productor

El ex productor, Sean "Diddy" Combs, tienen una nueva acusación en su contra en su caso de tráfico sexual y extorsión en curso, con los fiscales incluyendo a dos nuevas víctimas femeninas y acusando a Combs de participar en conducta criminal cuatro años antes de lo declarado anteriormente.

Se cree que "Víctima-1" es Cassie Ventura, la ex novia de Combs que presentó una demanda explosiva contra él en noviembre de 2023 que desató una cadena de demandas en el tiempo desde entonces.

Además, los fiscales retrocedieron su cargo de extorsión a 2004, cuatro años antes de lo declarado en la acusación inicial. La acusación se parece mucho a la presentada anteriormente.

El ex productor enfrenta nuevas acusaciones / Redes Sociales|

Este nuevo caso reafirma las acusaciones hechas por varias personas de que les suministró drogas y sustancias controladas para "mantener a las víctimas obedientes".

Víctimas afirman que cuando fue amenazado por empleados o testigos, reaccionó violentamente y, en una ocasión, "colgó a una víctima en el balcón de un apartamento".

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, dijo: "La última acusación no contiene nuevos delitos. La teoría de la fiscalía sigue siendo defectuosa. El gobierno ha añadido la ridícula teoría de que dos de las ex novias del Sr. Combs no eran novias en absoluto, sino prostitutas. El Sr. Combs está tan comprometido como siempre con luchar contra estos cargos y ganar en el juicio".

El ex rapero enfrentará su juicio en el mes de mayo / TMZ|

Mientras tanto, la investigación aún está en curso y que para el 14 de febrero, el gobierno espera producir datos adicionales que incluirán vídeos y fotografías de un período de aproximadamente un año.

Combs está actualmente encarcelado mientras espera la fecha de su juicio en mayo. Se declaró inocente de los tres cargos inicialmente en su contra, y el juez negó sus solicitudes de libertad bajo fianza numerosas veces antes de que inevitablemente retirara sus ofertas a finales del año pasado.

