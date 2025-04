Cazzu revela que la canción "La Cueva" fue escrita tras la separación con Nodal

La cantante argentina Cazzu, tras su ruptura con Christian Nodal, habló sobre su estado emocional y reveló que su canción "La Cueva" está inspirada en esta situación. En una entrevista con "Vogue", Cazzu describió la canción como un regreso a la música tras un escándalo y una de sus composiciones más personales.

Cazzu confesó que "La Cueva" fue escrita tras la separación con Nodal

Cazzu, confirmó que su canción 'La Cueva' está inspirada en su ruptura con el cantante de regional Christian Nodal.

“En ese momento se estaba viviendo una situación que siento que necesitaba tener un poco de… una cuota de amor. Se hablaba de muchas cosas, pero no se hablaba del amor. El amor es equivalente al desamor, el amor y el desamor están de la mano. "

La rapera admitió que compartir su dolor públicamente fue difícil, ya que temía que su imagen de mujer fuerte se viera afectada, pero decidió hacerlo de todos modos.

“Fue muy arriesgado para mí, para mi concepción de mí, me encanta ser la mala y ser esta mujer super cool. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después", dijo para el medio.

Cazzu no explicó los motivos de su ruptura con el cantante mexicano, pero expresó cariño por su tiempo juntos y por la familia que formarón juntos.

“No importa lo que haya durado, fue un gran momento, fue un momento lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador."

