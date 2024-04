CD9 anuncia su regreso con un concierto en la Arena CDMX. ¡Entérate!

CD9, una de las boybands más populares de México, anunció su separación definitiva en marzo de 2021 después de siete años juntos. Sin embargo, recientemente confirmaron un concierto de reencuentro para despedirse de sus fans. Aunque se esperaba una gira de despedida, por ahora solo se ha confirmado un concierto en la Ciudad de México.

CD9 regresa a escenarios

La boyband mexicana CD9, compuesta por Freddy Leyva, Alan Navarro, Jos Canela, Bryan Mouque y Alonso Villalpando, anunció su regreso después de seis años de ausencia. La revista Esquire México reveló que la banda ofrecerá un concierto de despedida para sus seguidores, quienes han esperado su regreso durante aproximadamente seis años.

“La espera terminó, CD9 esta de regreso con todo su talento y energía para despedirse de sus fans con un espectacular show en la CDMX, el 19 de julio. No te pierdas la oportunidad de revivir los éxitos de la boyband que marcó historia en el pop mexicano”, se lee en la publicación.

¿Cuándo se llevará a cabo el concierto de CD9?

CD9 regresará con un concierto en la Arena CDMX el 19 de julio. Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos.

¿Cuándo es la preventa de boletos de CD9?

El martes 9 de abril, las diversas redes sociales de CD9 informaron que la preventa para el concierto del 19 de julio en la Arena CDMX se realizará el próximo 15 de abril. Este último espectáculo ha sido titulado como 'The Last Party'. "Nuestra historia aún no ha llegado a su fin. Juntos nuevamente... ustedes, nosotros y la música que nos ha unido", compartió el grupo como parte de este comunicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE BUSCAN MÁS DE 9 MIL MÉDICOS PARA IMSS-BIENESTAR ¡ENTÉRATE!