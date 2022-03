César Bono: Hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México

César Bono tuvo que ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. Esto luego de que su hija publicara en sus redes sociales datos para donación de sangre a favor del comediante mexicano.

De acuerdo con información del Universal, el actor tuvo que ser intervenido y atendido por especialistas debido a una complicación de salud, misma que hasta el momento se desconocen los detalles.

En meses pasados, César habló sobre su estado de salud tras haber superado un infarto al miocardio y ocho cerebrales, mismos que le han ocasionado problemas de movilidad, teniendo que recurrir a una silla de ruedas y bastón.

"Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, nadie me baña, puedo vestirme, digo, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta más que ser millonario", mencionó en entrevista.

Es importante mencionar que en marzo de 2020 el actor fue hospitalizado a consecuencia de una hernia hiatal.

Bono participó recientemente en la serie de Paramount, Cecilia, junto a las actrices Mariana Treviño y Marimar Vega.

