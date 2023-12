César Bono no le teme a la muerte ni porque ya fue desahuciado

El primer actor César Bono reveló que pese a que un médico lo desahució hace un par de años luego de un accidente cardiovascular, no le teme a la muerte, pues es lo único seguro que se tiene en la vida.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, que el actor que le da vida al personaje de ‘Frankie Rivers’ en la serie de televisión ‘Vecinos’, recordó cuando hace poco tiempo se sometió a una delicada operación, de la cual creyeron que ya no saldría.

“ Yo te lo digo sin miedo, yo he tenido muchos accidentes en esta vida. El doctor que me operó durante más de 10 horas dijo que sabía que yo no tenía que estar vivo, él me desahucio hace dos años, le dijo a mis hijos que se despidieran.

“ El doctor dice algo así como de ‘algo tiene que hacer en esta vida y por eso todavía está aquí’, yo no sé por qué este aquí pero aquí estoy, ahora, que sé que me voy a ir, me queda bien claro y no me da miedo, ni mucho menos, lo único que tengo seguro desde que nací es que voy a morir”, comentó el actor de 73 años, quien aseguró que su estado de salud es bueno, al grado de estar próximo a celebrar más de dos décadas con la obra de teatro ‘Defendiendo al Cavernícola’.

“ Mi problema desde que tuve el accidente cardiovascular es de movilidad, o sea realmente mi corazón y mis órganos funcionan de maravilla, mi cerebro también. Y voy a estar festejando los 22 años del Cavernícola”, agregó.

