¡'Chachita', te cortaste el pelo! Harry Styles pierde sus famosos rizos

Si algo les encanta a las fanáticas de Harry Styles, a parte de su música, es su rizada cabellera, la cual termina toda despeinada después de cada concierto.

El cantante, incluso, tiene una obsesión con su pelo ya que a cada rato se lo está tocando con las manos, como lo hace Luis Miguel en sus shows o entrevistas.

Con el 'coco' rapado

La nueva imagen del británico fue captada por el portal TMZ, quien lo vio muy feliz a lado de su novia Taylor Russell disfrutando de un concierto de los irlandeses de U2 en Las Vegas.



En el video que presentan, el ex One Direction aparece con la cabeza rapada, playera blanca y abrazando a su amada. Los motivos de terminar con sus rizos se desconocen, pero sus fanáticos no daban crédito de lo que vieron.

Sorprende a todos sus fanáticos

El video que presentó TMZ dejó a muchos con la duda del por qué perdió su abundante cabellera, pero no faltaron los comentarios de las hipótesis: “Trasplante de pelo, Harry”, “Apuesto a que es para un papel de cine. Esa es mi conjetura” y “Tuvo que deshacerse de su pelo largo deslizado hacia atrás y de su aspecto de camiseta blanca”, fueron parte de los comentarios.

