¿Chef Mariano Sandoval deja el programa Venga la Alegría para irse a Hoy?

El nombre del chef Mariano Sandoval se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que surgió el rumor que señala su salida del programa de TV Azteca Venga la Alegría para irse a trabajar a Hoy, el matutino de Televisa.

A lo largo de la semana llamó la atención la ausencia del chef Mariano del programa de revista producido por la televisora del Ajusco, pues sin previo aviso y ninguna explicación, su lugar fue tomado por el ganador del reality show MasterChef México, Ismael Zhu, mejor conocido como 'El Chino'.

Aunado a ello, el periodista de espectáculos Alex Kaffie aseguró que el chef Mariano Sandoval dejaría el matutino de TV Azteca para irse a trabajar Hoy, ya que su amiga y conductora de ese programa, Tania Rincón, habría abogado por él con los directivos de Televisa para que lo contrataran.

“Me entero que Tania Vanessa Rincón Sánchez le solicitó hoy a sus superiores en Televisa una oportunidad de trabajo para su amigo el chef Mariano Sandoval (...) Su acción es sumamente generosa en un medio, el de la televisión, en donde más se asoma ponerle el pie al prójimo que darle el espaldarazo", informó Kaffie.

Seguidores de Venga la Alegría le piden al chef Mariano que no se vaya

Esta versión alertó a los seguidores de Venga la Alegría, quienes pidieron al chef Mariano que no se fuera con la competencia.

"Mariano dinos por favor que sí vas a seguir en Venga la Alegría. Yo veo el programa por ti. Mereces salir con una buena despedida no así", "¿Mariano te corrieron de 'VLA'? no vuelvo a ver ese programa", "¿Ya no estás en 'Venga la Alegría'? Muchos lo vemos por ti", fuero algunos de los comentarios que provocó la supuesta salida del chef.

