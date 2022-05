Chimalhuacán: Reportan incendio en tiradero de basura de la comunidad de Escalerillas

Se reportó un incendio en el basurero de Escalerillas ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, durante la noche de este sábado 28 de mayo.

La zona situada entre los límites de Chicoloapan e Ixtapaluca, que es habitada por familias que trabajan en la recolección de plásticos, vidrios y papel, se prendió alrededor de las 20:00 horas.

Bomberos y Protección Civil de Texcoco, Nezahualcóyotl e Ixtapaluca arribaron al lugar y permanecen trabajndo para controlar el fuego, informó Xóchitl Flores Jiménez, alcaldesa de Chimalhuacán, por medio de un posteo en Facebook.

"Vecinas, vecinos les informo que hace dos horas se registro un incendio en el basurero de escalerillas, el cual no se ha logrado controlar, agradezco el apoyo que nos están brindando los municipios vecinos de Chicoloapan, La paz, Ixtapaluca, Texcoco he tenido comunicación directa con los presidentes municipales por lo cual agradezco su apoyo, y así mismo con el subsecretario del gobierno del Estado, por lo que les pedimos no se acerquen a los alrededores por el material que ahí se encuentra dejemos actuar a las autoridades competentes".

Pobladores del lugar aprovecharon la situación para quejarse en redes sociales sobre el abandono del lugar y las condiciones insalubres en las que se encuentran sus alrededores.

"@alfredodelmazo esperamos contar con su apoyo para el cierre del basurero de Escalerillas en Chimalhuacán, se esta incendiando y cada día crece mas y tienen a toda la colonia y sus alrededores llenas de basura en las calles", compartió el usuario de Twitter identificado como Enrique Ramírez.

