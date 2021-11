China: Perro abandonado fue vendido en 25 mil dólares en una subasta

Un perro abandonado en China encontró un hogar tras ocho años luego de que fuera abandonado; la parte curiosa es que el animal fue subastado y al final terminaron desembolsando 25 mil dólares para poder llevárselo.

Deng Deng, nombre del perro, fue llevado muy pequeño a un centro de adiestramiento, y, aunque su dueño pagó un año de cuotas, este nunca volvió por él a pesar de que la ley lo obligará a acudir por el cachorro.

Las autoridades ordenaron en 2018 (la cual apenas se llevó a cabo) que el destino del perro se iba a definir en una subasta, pero nunca se imaginaron lo que iba a pasar luego de que Deng Deng se volviera viral en internet.

Sus cuidadores le abrieron un perfil en Weibo con el mensaje: "He estado esperando siete años a mi dueño. Era un perrito pequeño y ahora he crecido y ya soy adulto. Me siento solo y quiero encontrar casa".

Al final la subasta empezó con un precio inicial de apenas 78 dólares, pero con el paso de las horas y de diferentes peleas por mejorar el precio, se terminaron pagando 25 mil dólares para darle casa a Deng Deng.

