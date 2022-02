Christian Nodal: Vivió aterrorizante momento con el muñeco Chucky

Christian Nodal vivió un momento de tensión con un regalo de Belinda, pues durante una transmisión en vivo el cantante presenció que el muñeco de la película de terror, Chucky, se movía mientras el hablaba con sus espectadores.

A través de redes sociales se hizo viral el video del momento en el que el juguete se hace para atrás provocando su caída. Inmediatamente el compositor se dio cuenta y se quedó sorprendido de lo ocurrido, posteriormente se empezó a reír de nervios.

Previamente las personas con las que se encontraba jugando se habían percatado de un movimiento del muñeco, sin embargo, el cantante de éxitos como 'Botella Tras Botella' mencionó no haber visto nada. Incluso los mismos le pidieron al músico que les confirmara que era un juguete con baterías para comprender la acción vista, no obstante, Nodal negó que usara pilas por lo que no debería haberse movido.

Belinda le regaló ese muñeco hace algunos días, tras lo ocurrido los amigos del cantante le pidieron que lo tirara, sin embargo, el cantante declinó hacerlo al ser un regalo de su pareja.

