Ciro Gómez Leyva: El periodista denunció ataque armado a metros de su domicilio

Denuncia intento de asesinato. La noche de este jueves 15 de noviembre, el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva informó a través de su cuenta de Twitter que dos personas en una motocicleta le dispararon.

El comunicador señaló que fue en la esquina de su casa, y que la hora exacta fue a las 11:10 horas. Gómez Leyva señala que las personas iban con la intención de asesinarlo, pero fue el blindaje de su camioneta quien le salvó la vida.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Asimismo, Ciro compartió imágenes de su vehiculo con las marcas de los impactos de bala que recibió, donde efectivamente, el blindaje de su automóvil le impidió un daño físico. Finamente, Ciro agradeció el apoyo que recibió inmediatamente en redes.

