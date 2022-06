Claudia Sheinbaum, dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha informado este miércoles en la noche que dio positivo a Covid-19, por segunda ocasión, y se mantendrá trabajando a distancia.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, informó la mandataria.

Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 16, 2022

Sheinbaum visitó el martes a la Escuela Secundaria Técnica No. 36 Melchor Ocampo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue en octubre de 2020 cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México se contagió por primera vez del coronavirus y de igual forma hizo sus actividades alejada de la sociedad.

